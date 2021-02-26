Момент взрыва в Нижнем Новгороде попал на камеры. Ролик распространился по социальным сетям. Также появилась информация от свидетельницы инцидента. Местная жительница рассказала журналистам о первых минутах после хлопка бытового газа на цокольном этаже в пристройке многоэтажного жилого здания.
Сильный хлопок, такое ощущение, что дом сложился где-то. Жуткий взрыв и полетела пыль монтажная. Пошли в коридор: лежит все, окна разбиты, косяки, мусор, обрывки и идет дым.
очевидица событий в интервью телеканалу "Звезда"
По словам женщины, пламя появилось не сразу после взрыва. Она отметила, что изначально "все просто лежало", а потом из-под обломков начал валить дым. После огонь заполнил все этажи.
Спасатели обнаружили под завалами разрушенного кафе в Нижнем Новгороде человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту разрушения пристроя в Нижнем Новгороде.
Фото и видео: Telegram/Mash
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все