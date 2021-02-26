Ролик распространился по соцсетям.

Момент взрыва в Нижнем Новгороде попал на камеры. Ролик распространился по социальным сетям. Также появилась информация от свидетельницы инцидента. Местная жительница рассказала журналистам о первых минутах после хлопка бытового газа на цокольном этаже в пристройке многоэтажного жилого здания.

Сильный хлопок, такое ощущение, что дом сложился где-то. Жуткий взрыв и полетела пыль монтажная. Пошли в коридор: лежит все, окна разбиты, косяки, мусор, обрывки и идет дым. очевидица событий в интервью телеканалу "Звезда"

По словам женщины, пламя появилось не сразу после взрыва. Она отметила, что изначально "все просто лежало", а потом из-под обломков начал валить дым. После огонь заполнил все этажи.

Спасатели обнаружили под завалами разрушенного кафе в Нижнем Новгороде человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту разрушения пристроя в Нижнем Новгороде.

Фото и видео: Telegram/Mash