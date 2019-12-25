В ГУ МЧС раскрыли предварительные сведения о пострадавших в Нижнем Новгороде при хлопке газа.

Спасатели обнаружили под завалами разрушенного кафе в Нижнем Новгороде человека. Об этом рассказали региональные представители ГУ МЧС по региону. По данным надзорного ведомства, под завалами многоэтажного здания после хлопка бытового газа находятся двое пострадавших.

По предварительным данным, под завалами находятся два человека. Одна из них женщина, которую на данный момент обнаружили спасатели. Они предпринимают действия по ее извлечению. Также под завалами может находиться еще одна женщина. Ведутся ее поиски. пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

В жилом доме в Нижнем Новгороде после взрыва газа начался пожар.

Фото: Telegram/Полковник Трифонов