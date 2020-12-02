Сведения о пострадавших уточняются.

В жилом доме в Нижнем Новгороде после взрыва газа начался пожар. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах города. На данный момент известно, что в цокольном помещении произошел хлопок газовоздушной смеси. В этом помещении располагается заведение общепита.

На первом этаже 12-этажного двухподъездного кирпичного жилого дома с последующим возгоранием на площади 30 кв. м и частичным обрушением. Проводится эвакуация жильцов дома. источник ТАСС

По предварительной информации от Telegram-канала LifeShot, в инциденте пострадали два человека. Одного местного жителя спасатели передали бригаде скорой помощи. Также предположительно, на одном из тажей жилого здания находится женщина, которая не может покинуть помещение самостоятельно. В Telegram-канале "Полковник Трифонов" заявили, что пострадавших по предварительной информации - 10 человек.

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Фото: Telegram/nizhny01

Видео: Telegram/Полковник Трифонов