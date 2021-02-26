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Взрыв бытового газа произошел на цокольном этаже в девятиэтажном доме в Нижнем Новгороде

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Информация о пострадавших уточняется.

Взрыв бытового газа произошел на цокольном этаже в девятиэтажном доме в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили представители регионального ГУ МЧС. По данным экстренного ведомства, инцидент произошел около 09:13 часов утра по местному времени. 

Известно, что пострадало помещение на бульваре Мещерском Канавинского района города. Подробности происшествия уточняются. В настоящее время на месте хлопка газа работают специалисты.

В Нижнем Новгороде женщина погибла при обрушении торговой палатки.

Фото: Telegram/LifeShot

Видео: Telegram/nizhny01, Life Shot
 

Теги: бытовой газ, взрыв, гу мчс, нижний новгород, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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