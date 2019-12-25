Причины произошедшего устанавливаются.

В Нижнем Новгороде женщина погибла при обрушении торговой палатки на улице Родионова. Об этом журналистам сообщили представители регионального экстренного ведомства. В ГУ МЧС объяснили, что инцидент произошел около 13 часов дня 19 февраля. Упали временные конструкции, созданные из бруса.

В результате происшествия погиб один человек – женщина. Ее личность устанавливается заявление ГУ МЧС по Нижегородской области

В настоящее время устанавливается причина трагедии. В ликвидации последствий было задействовано 11 человек личного состава службы, а также три единицы спецтехники. На месте также работала аварийно-спасательная бригада Нижегородской области.

Дело о гибели рабочего при обрушении СКК поступило в суд.

Фото: nn.ru