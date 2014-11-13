Роман Трегубов заявил, что не согласен с действиями Алексея Навального.

Координатор нижегородского штаба Навального заявил о сложении полномочий. Об этом Роман Трегубов заявил в видеообращении, размещенном в Telegram-каналах. Активист призвал население страны соблюдать закон и порядок, а также уточнил, что все шествия должны быть согласованы с местными властями.

Я отказываюсь от своих полномочий, потому что не согласен с политикой штаба Навального выводить людей на несогласованные шествия. Я за закон и порядок, все шествия должны быть согласованы с исполнительной властью Роман Трегубов, российский активист

Напомним, что ранее Канавинский райсуд Нижнего Новгорода арестовал Романа Трегубова на пять суток. Его обвинили в организации митинга в поддержку Алексея Навального, который состоится 31 января. С четверга местный житель задержан полицией в рамках расследования дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Трегубов проходит по нему свидетелем. Известно, что Трегубов не участвовал в митинге 23 января, так как с утра его отправили в отделение полиции. После этого мужчину оштрафовали.

В Нижнем Новгороде вынесен приговор наркосбытчику.

Видео: TG / Avtozak LIVE