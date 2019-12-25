Мужчина осужден на 9 лет лишения свободы.

В Нижнем Новгороде вынесен приговор наркосбытчику. Об этом сообщили представители пресс-службы МВД. Чиновники уточнили, что приговор вынесен в отношении ранее судимого 33-летнего местного жителя. Установлено, что мужчина в июне 2020 года находился со свертком, в котором оперативники обнаружили растительное вещество. Также у подозреваемого изъяли металлическую трубку со следами нагара. В автомобиле фигуранта расследования находилось порошкообразное вещество.

Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – п. "г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 – п. "г" ч. 4 ст. 228.1, п. "б" ч. 3 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228 УК РФ пресс-служба полиции

Полиция выявила поставщика, который сбывал клиентам запрещенные вещества. В рамках обыска у гражданина изъяли весы со следами порошкообразного вещества, деньги и синтетические и растительные вещества, а также 12 кустов и 8 посевов семян. Позже эксперты признали вещества наркотическими.

В настоящее время мужчина осужден на 9 лет лишения свободы по решению суда Советского района. Он также должен выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.

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Фото: МВД России