Подозреваемый в двойном убийстве в Армавире заявил, что "отключит инстинкт самосохранения"

Мужчина заявил, что не хочет жить с осознанием того, что совершил.

Подозреваемый в двойном убийстве в Армавире заявил, что покончит с собой. Об этом мужчина рассказал в ролике, опубликованном им в социальных сетях. До этого момента 32-летний житель Краснодарского края признается в том, что лишил жизни свою сожительницу, а также рассказал, что планирует расправиться с ее девятилетним братом. Позже стало известно, что мальчик скончался.

Подозреваемый рассказал как поссорился с 26-летней возлюбленной. Он добавил, что между ними были сложные отношения. После убийства жертвы он отнес тело в ванну. Затем мужчина поехал в соседнюю станицу, где убил ребенка. Затем он оставил свой автомобиль в Джубге и скрылся с места преступления.

В ролике фигурант расследования уточнил, что напал на девушку в порыве злости, но считает себя адекватным человеком. Он дал понять зрителям, что не хочет жить с осознанием трагического поступка, поэтому собирается отключить "инстинкт самосохранения".

Подозреваемый в двойном убийстве в Армавире снял преступление на видео.

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