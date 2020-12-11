Подозреваемый в двойном убийстве в Армавире заявил, что "отключит инстинкт самосохранения"

Подозреваемый в двойном убийстве в Армавире заявил, что покончит с собой. Об этом мужчина рассказал в ролике, опубликованном им в социальных сетях. До этого момента 32-летний житель Краснодарского края признается в том, что лишил жизни свою сожительницу, а также рассказал, что планирует расправиться с ее девятилетним братом. Позже стало известно, что мальчик скончался.
Подозреваемый рассказал как поссорился с 26-летней возлюбленной. Он добавил, что между ними были сложные отношения. После убийства жертвы он отнес тело в ванну. Затем мужчина поехал в соседнюю станицу, где убил ребенка. Затем он оставил свой автомобиль в Джубге и скрылся с места преступления.
В ролике фигурант расследования уточнил, что напал на девушку в порыве злости, но считает себя адекватным человеком. Он дал понять зрителям, что не хочет жить с осознанием трагического поступка, поэтому собирается отключить "инстинкт самосохранения".
Подозреваемый в двойном убийстве в Армавире снял преступление на видео.
Видео: VK / ПЛОХИЕ НОВОСТИ 18+
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