Мужчина жестоко расправился с девушкой и ее 9-летним братом.

Жителя Кубани подозревают в убийстве сожительницы и ее младшего брата. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. В отношении жители города Армавир возбуждено уголовное дело. Мужчина является предполагаемым преступником, ответственным за смерть девушки и ее родственника. Причиной гибели двух человека стала бытовая ссора.

В отношении 32-летнего жителя города Армавира возбуждено уголовное дело. Он подозревается в убийстве 26-летней сожительницы и ее 9-летнего брата с особой жестокостью (ч.2 ст.105 УК РФ) пресс-служба СК России

Следователи уточнили, что подозреваемый проживал вместе с погибшей на съемной квартире в Краснодарском крае. Предположительно, 10 декабря он нанес жертве множественные удары по голове. После этого убийца отнес тело девушки в ванную комнату. После мужчина доехал до станицы Новоалексеевская Курганинского района. Там он с особой жестокостью убил несовершеннолетнего мальчика.

В Петербурге возбудили два уголовных дела в отношении работавших в ночное время баров.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации