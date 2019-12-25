В Петербурге возбудили два уголовных дела в отношении работавших в ночное время баров

Уголовные дела возбудили по итогам ночного рейда.

Петербургские следователи возбудили два уголовных дела после рейда по барам Центрального района города, сообщил Следственный комитет на официальном сайте.

Отмечается, что производства возбуждены по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору". Напомним, что власти проверили некоторые бары, вошедшие в "Карту сопротивления", представители заведений которых заявили, что не намерены соблюдать новогодние ограничения.

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Фото: Piter.TV