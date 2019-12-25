"Карта сопротивления" баров Петербурга прекратила существование

Рестораторам удалось "достучаться до власти".

В четверг, 10 декабря, создатели сайта "Кара сопротивления" закрывают к нему доступ, потому что смогли "достучаться до власти".

В сообщении рестораторы отметили, что коллеги смогли донести до Смольного свои предложения для введения действительно эффективных и логичных мер по борьбе с коронавирусом в Северной столице. Так, власти пошли на диалог с бизнесменами и обсудили смягчение ковид-ограничений, а также разработали программу "Пять шагов к бесковидному ресторану" и назвали условия для смягчения ограничений.

Предприниматели надеются, что инициатива превратится в реальное изменение в постановлении.

Ранее мы писали, что Смольный может смягчить ограничения для ресторанов после предложений бизнеса.

Фото: Piter.TV