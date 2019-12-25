Смольный может смягчить ограничения для ресторанов после предложений бизнеса

В ходе сегодняшней встречи губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и ресторатор Арам Мнацаканов обсудили меры поддержки общепита в период новогодних ограничений и договорились о более плотном сотрудничестве.

Об итогах встречи Мнацаканов рассказал изданию "Невские Новости". По словам ресторатора, он передал градоначальнику предложения по усилению мер безопасности в заведениях общественного питания. Также они обсудили возможность поэтапного снятия ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Мнацаканов уточнил, что предприниматели разработали программу "5 шагов к бесковидному ресторану", которая направлена на сохранение здоровья петербуржцев в условиях пандемии, а также рабочих мест и зарплат сотрудников сферы общепита. По словам ресторатора, губернатор принял эти предложения к рассмотрению.

В свою очередь, Беглов заявил, что новый подъем заболеваемости недопустим. Поэтому ограничительные меры будут ослаблены только в случае улучшения эпидемиологической ситуации, но, если заболеваемость будет увеличиваться, меры могут быть усилены. При этом он подчеркнул, что власти готовы к компромиссу.

В качестве одной из мер поддержки Беглов предложил продумать систему ваучеров, которые впоследствии город сможет выкупить у ресторанов и кафе, чтобы раздать жителям. Как объяснил Мнацаканов, уже после снятия ограничений петербуржцы смогут посещать заведения, воспользовавшись этими ваучерами. Таким образом, рестораны гарантировано получат гостей и определенную прибыль, без риска стать нарушителем.

Ресторатор также заверил градоначальника, что до 10 января бизнес сможет продержаться, несмотря на то, что придется нести финансовые потери.

Мнацаканов уверен, что представители бизнес-сообщества будут находиться в тесной связи с правительством и мониторить ситуацию, чтобы предоставлять властям больше информации по своим возможностям в рамках усиления безопасности горожан и сотрудников заведений общего питания.

"Все будет зависеть от того как в ближайшие дни будет себя вести кривая заболеваний. Нам нужно сейчас усилить меры по предотвращению любой ситуации связанной с сотрудниками и работниками. Всячески пропагандировать защитные меры. Как можно больше помочь городу уменьшить нагрузку на систему здравоохранения", – объяснил ресторатор.

Ранее Арам Мнацаканов заявил, что компромисс между безопасностью и возможностью сохранить жизнеспособность индустрии возможен. Предприниматель обратился к губернатору в социальной сети с предложением встретиться, чтобы напрямую донести до руководства города идеи по преодолению кризиса, которые позволят позаботиться о здоровье петербуржцев и сохранить малый бизнес.

Напомним, власти Петербурга приняли решение о введении дополнительных ограничений для ресторанов, баров и кафе. Заведения обязали приостановить свою работу с 30 декабря по 3 января. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января они могут быть открыты для посетителей только с 6:00 до 19:00.

В связи с этим многие представители индустрии выразили свое возмущение и заявили, что вынуждены проигнорировать данное решение, чтобы окончательно не потерять бизнес. На сегодняшний день к специально созданному проекту "Карта сопротивления" присоединились около 200 заведений. Смольный, в свою очередь, пообещал провести проверки этих организаций, но возможные санкции бизнесменов не пугают, так как, по мнению предпринимателя Александра Коновалова, "власти выбрали удар хуже локдауна".

Ранее мы писали, что рестораторы и отельеры Петербурга пожаловались Путину на Беглова.

Фото: Piter.TV