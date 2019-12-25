Известный ресторатор Мнацаканов призывает Беглова к диалогу по разрешению кризисной ситуации в бизнесе

Предприниматель подчеркнул, что компромисс между безопасностью и сохранением индустрии есть.

Один из ведущих представителей российского ресторанного бизнеса Арам Мнацаканов на предстоящей встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым намерен предложить пути преодоления кризиса и сохранения жизнеспособности в индустрии гостеприимства.

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции власти Северной столицы приняли решение существенно ограничить работу заведений общепита во время новогодних праздников. В связи с этим ресторанный бизнес выразил возмущение, так как в таких условиях многим заведениям будет довольно сложно удержаться на плаву, в результате чего им придется прекратить свою деятельность.

Многие представители индустрии убеждены, что выход из этой непростой ситуации найти можно только в прямом диалоге с городскими властями. С соответствующим предложением к губернатору Александру Беглову обратился известный российский ресторатор Арам Мнацаканов.

В своем обращении на странице главы города в социальной сети предприниматель подчеркнул, что компромисс между безопасностью и возможностью сохранить жизнь в индустрии гостеприимства в Петербурге существует. Мнацаканов выразил намерение донести до городского руководства свои мысли по преодолению кризиса, которые позволят позаботиться о здоровье граждан и сохранить рабочие места. По его словам, решение вопроса заключается в деталях.

По информации телеграм-канала "Петербургская Булка", встреча Мнацаканова и Беглова может состояться уже сегодня, 9 декабря, что вселяет надежду на оперативное разрешение назревшего конфликта между малым предпринимательством и властями города.

Стоит отметить, что Арам Мнацаканов имеет богатый опыт в ресторанном бизнесе. На сегодняшний день он владеет четырьмя заведениями в Петербурге, тремя в Москве и одним в Берлине. Ресторатор был удостоен большого количества разнообразных наград, а журнал GQ дважды включал его в список самых влиятельных людей России.

Обращение одного из ведущих представителей ресторанного бизнеса в стране к представителям исполнительной власти предназначено для направления ситуации в конструктивное русло и позволит избежать неблагоприятных экономических последствий для города и бизнеса, а также минимизирует репутационные политические риски. Многие владельцы ресторанов, баров и кафе не видят другого выхода, кроме игнорирования введенных ограничений, поэтому диалог в подобной ситуации может стать эффективной мерой.

Порядка 200 заведений уже присоединились к созданному предпринимателем Александром Коноваловым проекту "Карта сопротивления". Он не исключает, что со стороны властей могут последовать санкции, но бизнесменов это не пугает.

"Какие бы санкции ни были, это все равно не смерть. А не работать — смерть, без преувеличения. Власти выбрали удар хуже локдауна", – подчеркнул Коновалов в интервью РБК.

По мнению организатора движения, если все будут работать открыто, то будет больше шансов, что к малому бизнесу прислушаются. При этом, как ранее заявлял вице-губернатор Евгений Елин, Смольный намерен провести проверки организаций, которые решили проигнорировать антикоронавирусные ограничения.

Напомним, согласно постановлению правительства города, с 30 декабря по 3 января бары, кафе и рестораны города должны быть закрыты, а с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января их работа будет ограничена периодом с 6:00 до 19:00. Исключения составят только заведения на вокзалах, заправках и в аэропорту.

Фото: aram_probka / Instagram