Рестораторы и отельеры Петербурга пожаловались Путину на Беглова

Письмо опубликовано на странице ответственного секретаря совета Тамары Буйловой в соцсети.

В среду. 9 декабря, Межотраслевой координационный совет гостеприимства и услуг обратился с открытым письмом к президенту с жалобой на новогодние ограничения в Петербурге. Письмо опубликовано на странице ответственного секретаря совета Тамары Буйловой в соцсети.

В послании указано, что губернатор Северной столицы который раз за этот год принимает решение о закрытии отрасли туризма и общепита в прибыльный сезон. Такое решение может "практически уничтожить большинство как крупных, так и средних и малых предприятий сферы гостеприимства, туризма и сервиса".

По мнению рестораторов и отельеров, городская администрация ввела новые ограничения, но не проанализировала ситуацию надлежащим образом. Из-за нового распоряжения могут пострадать не только Петербург, но и имидж государственной федеральной программы "туристический кешбэк". Если ситуация не изменится, то в сфере услуг начнется обвальная безработица и массовые банкротства.

Ранее мы писали, что Смольный предложил рестораторам форматы работы в Новый год.

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