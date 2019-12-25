Смольный предложил рестораторам форматы работы в Новый год

Например, рестораны смогут установить уличную мебель перед дверями заведений, как это было летом.

Во вторник, 8 декабря, вице-губернатор Евгений Елин озвучил компромиссное решение Смольного в ситуации с коронавирусными ограничениями в Новый год и рестораторами, сообщила "Фонтанка".

Смольный пошел навстречу бизнесу и предлагает следующие решения для работы в новогодние праздники: в городе запустят несколько площадок в дополнение к городской ярмарке на Манежной площади. Скоро опубликуют список мест. Кроме того, рестораны смогут установить уличную мебель перед дверям своих заведений по летней, но упрощенной, схеме. Общепиту разрешат осуществлять разносную торговлю (с рук, лотка, из корзин и ручных тележек) без размещения торгового оборудования на земельных участках. Также бизнесмены могут открыть точки продажи на частных территориях (внутренний двор отеля, ресторана) в случае, если позволяет установленный вид разрешенного использования земельного участка.

Однако такой компромисс не решает ряд вопросов, например, связанных с продажей алкоголя.

Ранее мы писали, что бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал Смольный к компромиссу с рестораторами.

Фото: Piter.TV