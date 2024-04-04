В Петербурге на 12% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Всего зарегистрировали 34,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

В период с 7 по 13 апреля в Петербурге снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ на 12,3% по сравнению с предыдущей неделей. Чаще остальных заболевают дети в возрасте от 3 до 6 лет, сообщили в Роспотребнадзоре.

Всего зарегистрировали 34,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

Среди негриппозных респираторных инфекций чаще выявляются РС-вирусы, риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и SARS-CoV-2. За отчетную неделю подтверждено 1,5 тыс. случаев гриппа, а всего с начала сезона – 23,5 тыс. случаев. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Заболеваемость ковидом тоже демонстрирует снижение – на 8,2%, составив 156 случаев.

При появлении симптомов обращайтесь к врачу, соблюдайте назначенный режим и не занимайтесь самолечением.

Ранее мы рассказывали о том, что скорую помощь к детям в Ленобласти на прошлой неделе вызывали 2,4 тыс. раз.

Фото: Piter.TV