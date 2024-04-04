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В Петербурге на 12% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
Сегодня, 15:33
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В Петербурге на 12% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

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Всего зарегистрировали 34,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

В период с 7 по 13 апреля в Петербурге снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ на 12,3% по сравнению с предыдущей неделей. Чаще остальных заболевают дети в возрасте от 3 до 6 лет, сообщили в Роспотребнадзоре. 

Всего зарегистрировали 34,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ, гриппом и коронавирусом. 

Среди негриппозных респираторных инфекций чаще выявляются РС-вирусы, риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и SARS-CoV-2. За отчетную неделю подтверждено 1,5 тыс. случаев гриппа, а всего с начала сезона – 23,5 тыс. случаев. 

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу 

Заболеваемость ковидом тоже демонстрирует снижение – на 8,2%, составив 156 случаев. 

При появлении симптомов обращайтесь к врачу, соблюдайте назначенный режим и не занимайтесь самолечением. 

Ранее мы рассказывали о том, что скорую помощь к детям в Ленобласти на прошлой неделе вызывали 2,4 тыс. раз. 

Фото: Piter.TV 

Теги: грипп, коронавирус, орви
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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