Скорую помощь к детям в Ленобласти на прошлой неделе вызывали 2,4 тыс. раз

По словам медиков, дело в начале новой учебной четверти и старте сезона аллергий.

В Ленобласти число вызовов скорой помощи к детям на прошлой неделе выросло до 2,4 тыс. раз. По словам медиков, дело в начале новой учебной четверти и старте сезона аллергий. Самый частый симптом – температура, рассказали в администрации региона 14 апреля.

Обычно с температурой можно справиться жаропонижающими, однако иногда требуются более серьезные меры. В частности, на вызове к пятилетнему жителю Сертолово бригаде "скорой" пришлось оказывать экстренную помощь при фебрильных судорогах. Сначала мальчика доставили в больницу, в настоящее время с ним все хорошо.

Кроме того, выезды к взрослым тоже увеличились – до 9,5 тыс. раз.

Поэтому внимательно следим за здоровьем, едим много фруктов, овощей и чаще гуляем – если, конечно, вы не аллергик. Пресс-служба администрации Ленобласти

Ранее мы сообщили о том, что с 31 марта по 6 апреля в Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 8%.

Фото: Piter.TV