Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал Смольный к компромиссу с рестораторами

Новогодние ограничения могут сильно ударить по бизнесу.

Во вторник, 8 декабря, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал Смольный пойти на компромисс с владельцами общепита в Петербурге, сообщил ТАСС.

Титов отметил, что рестораторы Северной столицы выбрали путь гражданского неповиновения не потому, что им так захотелось, а потому, что иначе они не могут. Новые ограничения, которые вступят в силу в праздники, полностью, по мнению омбудсмена, лишат бизнес дохода. Смольный в свою очередь, может "ускорить гибель ресторанного бизнеса", а может пойти на компромисс. Администрации Петербурга предложили создать рабочую группу, но ответ пока не поступил.

Ранее мы писали, что бары Петербурга создали "Карту сопротивления" и готовы работать в Новый год.

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