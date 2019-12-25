Смольный допустил смягчение коронавирусных мер

Меры смягчат, если ситуация с заболеваемостью улучшится.

По итогам встречи с ресторатором Арамом Мнацакановым в среду, 9 декабря, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что Смольный не исключает смягчение коронавирусных мер. Это будет возможно, если ситуация с заболеваемостью улучшится, а количество заболевших начнет снижаться.

Градоначальник отметил, что решение было принято по рекомендациям Роспотребнадзора с ориентиром на эпидемическую ситуацию. Губернатор уточнил, что на данный момент болеют 3 761 человек, коечные мощности на пределе, а врачи работают на износ. Нельзя допустить новый подъем заболеваемости, однако власти готовы к компромиссу.

По мнению ресторатора, большинство ответственных бизнесменов понимают, для чего принимаются такие жесткие меры. Предприниматели разработали программу "Пять шагов к бесковидному ресторану, к бесковидному предприятию общественного питания", в которой описали меры безопасности, позволяющие избежать заражения среди гостей и сотрудников. Также необходимо, чтобы сами горожане соблюдали масочный режим и социальной дистанцирование.

Ранее мы писали, что Смольный разработает меры поддержки ресторанного бизнеса в условиях пандемии.

Фото: Piter.TV