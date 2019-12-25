Мужчина скрылся после преступлений, его ищут.

Подозреваемый в двойном убийстве в Армавире снял преступление на видео. В интернете появился ролик, снятый 32-летним сожителем погибшей в Краснодарском крае девушки. Мужчина подозревается полицией в нанесении жертве многочисленных ударов, от которых она скончалась. Затем фигурант расследования добрался до дома ее младшего брата, где убил 9-летнего мальчика. На кадрах жители Кубани признается, что хотел только покалечить ребенка.

Согласно данным правоохранительных органов, подозреваемый поссорился со своей 26-летней девушкой. Сам мужчина заявил, что устал от ее постоянных измен. Он до смерти забил возлюбленную, а после положил ее тело в ванну. Затем он убил 9-летнего брата погибшей.

После преступления мужчина добрался на автомобиле до Джубги, где оставил машину. Злоумышленник скрылся. В настоящее время его разыскивают правоохранительные органы.

Заподозренный в педофилии тренер по шахматам сбежал от полиции через окно.

Фото: СК России