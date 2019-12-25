В Москве мужчина хотел сбежать от следователя через козырек здания.

Заподозренный в педофилии тренер по шахматам сбежал от полиции через окно. Об этом рассказали журналисты телеканала РЕН ТВ. По данным СМИ, правоохранительные органы столицы задержали 44-летнего мужчину. Предположительно, он совершал действия развратного характера по отношению к лицу, не достигшему 14-летнего возраста.

Известно, что подозреваемого доставили в следственный отдел. Мужчина предпринял попытку оттуда сбежать. Он выпрыгнул из окна пятого этажа на козырек здания на третьем этаже. После этого беглеца настиг полицейский.

Напомним, что тренер является признанным Международной шахматной федерацией (FIDE) мастером по шахматам. Он занимался с воспитанниками на протяжении 25 лет. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для фигуранта расследования.

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Фото: Piter.tv