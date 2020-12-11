В Кузбассе полицейские помогли дальнобойщику спасти груз медикаментов в 50 млн рублей

Мужчина смог вовремя добраться до пункта назначения в Красноярском крае.

В Кузбассе полицейские помогли дальнобойщику спасти груз медикаментов стоимостью около 50 миллионов рублей. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе МВД России. По данным чиновников, отличился экипаж под номером 51 батальона ГИБДД по Кемеровской области. Около 17 часов вечера 10 декабря к представителям полиции обратился водитель грузовика "МАН".

Сергей Коваленко рассказал, что везет медикаменты из Московской области в Красноярский край. У мужчины из строя вышла рефрижераторная система. Она должна поддерживать постоянную температуру в плюс десять градусов по Цельсию, необходимую для хранения медикаментов. В ГИБДД помогли мужчине добраться до места ремонта в Кемерове. После устранения неполадки водитель смог продолжить путь.

Огромное человеческое спасибо. Благодаря их небезразличию я не заморозил груз почти на 50 миллионов рублей, и он дошел благополучно до Красноярска Сергей Коваленко, водитель

Отличившиеся сотрудники будут поощрены руководством МВД по региону.

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Видео: мвд.рф