СМИ: неизвестный взорвал бомбу у здания ФСБ на Кавказе

Пострадали несколько представителей правоохранительных органов.

Неизвестный взорвал бомбу у здания ФСБ на Кавказе. Об этом сообщили представители Telegram-канала "112". В СМИ уточнили, что инцидент произошел в селе Учкекен Малокарачаевского района в Карачаево-Черкесии. На данный момент известно о том, что два силовика пострадали. Информация об их состоянии и подробностях произошедшего уточняется.

Согласно предварительным сведениям, подрыв осуществил террорист-смертник. Журналисты Telegram-канала Life Shot уточнили, что по их сведениям пострадавшими в атаке считаются шестеро человек. В ТГ-канале BAZA говорится о том, что взорвалась небольшая бомба, которая сначала заставила сотрудников выбежать из отдела. После этого к месту инцидента подъехал автомобиль, из которого вышел боевик. Он устроил второй взрыв СВУ. По имеющимся сведениям, транспортное средство, которое использовал преступник, по официальным базам проходит как утилизированное в 2016 году.

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Видео: TG / BAZA