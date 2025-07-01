В Ижевске при атаке украинских БПЛА погибли люди

Александр Бречалов раскрыл подробности ночной атаки БПЛА ВСУ по городу.

В Удмуртии есть погибшие и пострадавшие после атаки украинских беспилотных летательных систем на местное предприятие в Ижевске. Соответствующее заявление сделал в собственном аккаунте в Telegram глава российского региона Александр Бречалов. Чиновник добавил, что также медики зарегистрировали и тяжелораненых пациентов. Сейчас им оказывается необходимая помощь в больнице. Ранее стало известно, что пожарные службы города устраняют очаги возгорания после налета БПЛА.

Есть пострадавшие, пожарные сейчас устраняют очаги возгорания. Александр Бречалов, глава Удмуртии

Александр Бречалов посетил с рабочим визитом объект, который был атакован противником. По его словам, все оперативные ведомства, по его словам, включая скорую помощь и психологов, работают на локации. В Минздраве республики сообщили, что в Ижевске открыта горячая линия по информации о пострадавших, которые поступили в Первую республиканскую клиническую больницу. Сотрудников пострадавшего предприятия удалось эвакуировать. Ранее местные власти ввели режим опасности дронов и временные ограничения на выпуск и прием самолетов в воздушной гавани. Представители администрации уточнили, что в Ижевске после атаки БПЛА отменены массовые мероприятия, запланированные на 1 и 2 июля.

СМИ: Финляндия и Польша учат военных с учетом украинского опыта.

Фото и видео: Telegram / brechalov