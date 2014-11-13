СМИ: Финляндия и Польша учат военных с учетом украинского опыта

Business Insider привел слова ряда европейских военных должностных лиц.

Финляндия и Польша готовят солдат к боевым действиям с применением беспилотных лелательных аппаратов, опираясь на опыт регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление опубликовали журналисты из иностранного издания Business Insider со ссылкой на натовских командиров.

Финляндия и Польша… экспериментируют с новыми способами ведения войны с применением дронов. сообщение от СМИ

Авторы материала уточнили, что полковник Матти Хонко из Хельсинки рассказал о том, что Вооруженные силы страны обучаются способам защиты от дронов, однако эта боевая подготовка пока что не включена в ежедневные тренировки личного состава. Польский бригадный генерал Михал Стшелецкий отметил в беседе с изданием, что местные военнослужащие также учатся применять БПЛА, но на текущий момент солдатам сложно подстраиваться под стремительные изменения, происходящие на поле боя, которые они видят в украинском конфликте. Польский капитан Бартош Янушевский добавил, что власти в Варшаве начали разрабатывать малые беспилотники наподобие квадрокоптеров, которые активно используются на украинской земле.

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Фото: pxhere.com