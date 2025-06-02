Навроцкий побеждает на выборах в Польше после обработки всех бюллетеней

Официальные результаты еще не оглашены широкой аудитории.

Кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий побеждает на выборах польского президента с 50,9 процента голосов избирателей. Соответствующее заявление сделали представители местного телевидения со ссылкой на данные государственного избирательного комитета по результатам обработки всех бюллетеней. Известно, что кандидат от правящей в европейской стране "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский получает только 49,1 процента голосов. В СМИ ожидают, что официальные результаты второго тура голосования власти огласят в ближайшие часы.

По данным местного избиркома, Навроцкий набрал 10 606 628 голосов и победил в шести из 15 воеводств Польши. В основном его поддерживают восточные регионы. Его политический оппонент, Тшасковский получил 10 237 177 голосов и завоевал симпатии жителей всей западной и центральной части страны. Явка на голосовании за главу государства в 2025 году составила 71,63 процента. В первом туре президентских выборов, который состоялся 18 мая, Тшасковский получил 31,36 процента голосов избирателей, а Навроцкий — 29,54 процента.

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Фото и видео: YouTube / Nawrocki2025