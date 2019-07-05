Туск: Польша собирается заработать на восстановлении Украины

Премьер-министр республики рассказал о планах по расширению логистического центр в Славкуве.

Варшава планирует много заработать на восстановлении украинского государства. Соответствующее заявление сделал польский премьер-министр Дональд Туск. Иностранный политик выступил на пресс-конференции, посвященной развитию одного из крупнейших в европейском регионе контейнерных терминалов. Этот объект расположен на территории Славкува - города, находящегося в южной части республики.

Нет ничего плохого в том, чтобы честно сказать - мы хотим заработать большие деньги на восстановлении Украины. Мы хотим помочь, но и хотим заработать на этом, поэтому нам необходим этот хаб, этот сухой порт. Дональд Туск, премьер-министр Польши

Согласно планам местного руководства, расширение контейнерного терминала в Славкуве пройдет в пять этапов. При этом стоимость работ составит один миллиард евро. Как утверждает Дональд Туск, после расширения данный терминал станет крупнейшим в Европе логистическим центром.

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Фото и видео: YouTube / Janusz Jaskółka