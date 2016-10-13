Туск: Балтика может стать местом постоянного противостояния РФ и Запада

Премьер Польши указал на недавние инциденты в Балтийском море.

Балицскиц регион может стать местом постоянного противостояния между Россией и коллективного Запада. Соответствующее заявление польский премьер-министр Дональд Туск сделал, выступая на заседании с местными командующими Военно-морских сил страны в Гдыни. Европейский политик добавил, что подозрительные инциденты возле объектов гражданской инфраструктуры в акватории Балтийского моря "будут происходить все чаще".

Балтийское море станет местом постоянной конфронтации РФ и стран НАТО. Дональд Туск, премьер-министр Польши

Напомним, что днем ранее Дональд Туск заявил о "подозрительной активности подсанкционного судна", шедшего в районе подводного кабеля, соединяющего территории Польши и Швеции. По данным от министерства по обороне в республике, указанное судно находилось в нейтральных водах и якобы изменило курс под воздействием польской авиации.

Глава МИД Польши Сикорский счел невозможным появление единой европейской армии.

Фото и видео: YouTube / Donald Tusk - kanał oficjalny