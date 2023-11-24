В Волгограде пресекли деятельность экстремистского сообщества из подростков, поджигавших машины

СК, ФСБ и МВД пресекли в регионе опасную деятельностью группы несовершеннолетних неонацистов.

Российские правоохранительные органы задержали четверых несовершеннолетних по подозрению в организации экстремистской группы в Волгограде. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы Следственного комитета по Волгоградской области. Известно, что подростки поджигали машины выходцев из национальных республик и стран СНГ. Бандиты также планировали акции против власти. У 17-летнего организатора преступной ячейки, придерживающегося радикальных взглядов, изъята взрывчатка. Сейчас в отношении фигурантов ведется уголовное дело. Кроме экстремизма им приписываются статьи за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, реабилитацию нацизма, нелегальный оборот взрывчатых веществ, умышленное уничтожение чужого имущества.



Деятельность экстремистского сообщества была пресечена в результате слаженной работы следователей регионального управления СКР, а также оперативных сотрудников областного главка МВД и УФСБ. пресс-служба СК РФ по региону

В СК РФ по региону уточнили, что молодые люди встречались в арендованном гараже. По информации от силового ведомства, организатор группы в своем канале в одном из мессенджеров в социальных сетях публиковал призывы к насилию против отдельных религиозных и национальных групп. Сейчас юноша отправлен под стражу. Остальным подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В Волгограде пресекли незаконную деятельность цеха по выращиванию особо ценных осетровых пород рыб.

Фото и видео: МВД по Волгоградской области