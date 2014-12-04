В Волгограде пресекли незаконную деятельность цеха по выращиванию особо ценных осетровых пород рыб

Полицейские изъяли более 700 экземпляров осетровых рыб на сумму свыше 10 млн рублей.

В Волгограде сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность цеха по выращиванию особо ценных осетровых пород рыб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в волгоградском автосервисе был обнаружен подпольный цех по выращиванию осетровых пород рыб. Предварительно установлено, что руководитель предприятия привлек к противоправной деятельности своего знакомого. Деятельность цеха велась без разрешения и соблюдения санитарных норм.

В результате осмотров полицейские изъяли более 700 экземпляров осетровых рыб общим весом почти 700 кг на сумму свыше 10 млн рублей. Назначены экспертизы и исследования, по результатам которых будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА