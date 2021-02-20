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ГАТИ оштрафовала организацию на миллион рублей за самовольные работы в Петро-Славянке

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Работы велись в Речном переулке.

Государственная административно-техническая инспекция назначила штраф в миллион рублей за самовольные работы в Петро-Славянке, в результате которых погиб человек. Об этом 20-го февраля сообщила пресс-служба ведомства.

Нарушение совершило АО "Институт "Стройпроект". Подрядчик проводил самовольные земляные работы по контракту с СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства". Во время работ был поврежден центральный газопровод, из-за чего произошел взрыв газа и пожар. Огонь охватил соседний частный дом, в нем погиб человек. 

В ГАТИ отметили, что оперативно установить виновных лиц удалось благодаря прокуратуре Колпинского района. 

Видео: vk.com/spb_today

Теги: взрыв газа, гати, земляные работы, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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