Прокуратура заинтересовалась пожаром в Петро-Славянке при бурении скважины

По предварительной информации, пожар произошел после того, как был задет газопровод.

Прокуратура Колпинского района организовала проверку после пожара около частного дома на Речном переулке в Петро-Славянке. Возгорание произошло при производстве земляных работ, сообщила 12-го февраля пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, в результате бурения скважины был задет газопровод, из-за чего случился пожар. Пламя полностью охватило 2-этажный частный жилой дом и бытовку.

Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, после чего будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Напомним, пожар произошел вечером 11-го февраля. На месте работали 26 человек личного состава МЧС и 5 единиц техники. В пожаре погиб человек.

Видео: vk.com/spb_today