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Прокуратура заинтересовалась пожаром в Петро-Славянке при бурении скважины

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По предварительной информации, пожар произошел после того, как был задет газопровод.

Прокуратура Колпинского района организовала проверку после пожара около частного дома на Речном переулке в Петро-Славянке. Возгорание произошло при производстве земляных работ, сообщила 12-го февраля пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, в результате бурения скважины был задет газопровод, из-за чего случился пожар. Пламя полностью охватило 2-этажный частный жилой дом и бытовку. 

Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, после чего будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования. 

Напомним, пожар произошел вечером 11-го февраля. На месте работали 26 человек личного состава МЧС и 5 единиц техники. В пожаре погиб человек. 

 

Видео: vk.com/spb_today

Теги: бурение скважины, газопровод, пожар, частный дом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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