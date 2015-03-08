Пожар в Петро-Славянке ликвидируют 26 пожарных и 5 единиц техники

Пострадал ли кто-то в пожаре, пока неизвестно.

Вечером в четверг, 11 февраля, дом №16 в Речном переулке загорелся, сообщили в региональном управлении МЧС.

Спасатели прибыли на место и уточнили, что двухэтажный дом горит по всей площади (8 на 10 метров). Пожару присвоили дополнительный номер 1-Бис. Пожар ликвидируют 5 единиц техники и 26 человек личного состава. О причинах пожара пока ничего неизвестно. Сведения о пострадавших уточняются.

По предварительной информации, при реконструкции дороги была повреждена газовая труба, закопанная в землю. Через некоторое время произошел взрыв, частично дом обрушился.

Ранее мы писали, что на Летчика Пилютова пожарные потушили сауну в квартире.

Фото: Piter.TV