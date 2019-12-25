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На Летчика Пилютова пожарные потушили сауну в квартире
Сегодня, 17:07
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На Летчика Пилютова пожарные потушили сауну в квартире

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Квартира находится на первом этаже.

Днем 11-го февраля спасатели потушили пожар в ванной комнате на улице Летчика Пилютова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №44/1 поступило в 14:12. В 15:42 огонь ликвидировали. В двухкомнатной квартире выгорела обстановка в ванной на площади 11 кв. метров. По словам очевидцев, там находилась сауна. 

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в школе на Хасанской загорелся актовый зал. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: ванная комната, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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