На Летчика Пилютова пожарные потушили сауну в квартире

Днем 11-го февраля спасатели потушили пожар в ванной комнате на улице Летчика Пилютова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Сообщение о пожаре в доме №44/1 поступило в 14:12. В 15:42 огонь ликвидировали. В двухкомнатной квартире выгорела обстановка в ванной на площади 11 кв. метров. По словам очевидцев, там находилась сауна.
Сведения о пострадавших не поступали.
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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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