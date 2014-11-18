В школе на Хасанской загорелся актовый зал

Учеников старших классов отпустили с уроков.

Утром 11-го февраля в школе Красногвардейского района произошел пожар. В общей сложности из здания эвакуировали 745 человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в школе №151 на Хасанской улице поступило в 11:16. Огонь охватил 5 кв. метров в актовом зале на первом этаже. В 11:27 открытое горение локализовали и ликвидировали.

Младшие классы разместили в соседнем детском саду, а учеников старших классов отпустили домой. Никто не пострадал.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что учителя петербургской школы обвинили в домогательствах к восьмикласснице.

Фото: vk.com/ladozhskaya_drive / Надежда Константинова