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В школе на Хасанской загорелся актовый зал
Сегодня, 12:51
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nadezhda_sib

В школе на Хасанской загорелся актовый зал

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Учеников старших классов отпустили с уроков.

Утром 11-го февраля в школе Красногвардейского района произошел пожар. В общей сложности из здания эвакуировали 745 человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в школе №151 на Хасанской улице поступило в 11:16. Огонь охватил 5 кв. метров в актовом зале на первом этаже. В 11:27 открытое горение локализовали и ликвидировали.

Младшие классы разместили в соседнем детском саду, а учеников старших классов отпустили домой. Никто не пострадал. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что учителя петербургской школы обвинили в домогательствах к восьмикласснице. 

Фото: vk.com/ladozhskaya_drive / Надежда Константинова 

Теги: актовый зал, пожар в школе, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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Оринкина Руслана
Сегодня 13:24

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