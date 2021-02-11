Учителя петербургской школы обвинили в домогательствах к восьмикласснице

Следственные органы начали проверку по факту опубликованных материалов.

Учителя ОБЖ обвинили в домогательствах к восьмикласснице. В среду, 10 февраля, в социальных сетях появилось видео, на котором взрослый мужчина обнимает, а затем и целует девочку. Оно было опубликовано в группе "Приморский район|ДТП и ЧП|Розыск и Преступления" в "ВКонтакте", автор требовал огласки произошедшему.

По словам анонимного пользователя, на видео педагог школы №42 Приморского района. Piter.TV пытался на протяжении нескольких часов связаться с директором школы, чтобы подтвердить произошедший инцидент, но в приемной ответили, что "директор занята". Другие давать комментарии не уполномочены "Znak.com" узнал, что учителя уже уволили.

Также на произошедшее обратила внимание Instagram-блогер под ником "agarzayka". Видео пришлось выкладывать дважды, так как первое удалили.

Дочь блогера также учится в 42-й школе.

Со слов знакомой матери, мама пыталась поговорить с директором, но директор очень на неё давила и наговорила кучу гадостей. Со слов детей, директор пригрозила матери девочки , что если та напишет заявление в полицию, ее лишат родительских прав. написала @agarzayka.

По последней информации, Следственные органы СК России по Петербургу начали проводить доследственную проверку по факту материалов, которые появились в СМИ, о возможном преступлений сексуального характера в отношении школьниц учителем учебного заведения, расположенного в Приморском районе.

Видео: vk.com/spb_primor_today