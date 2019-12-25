Эксперт рассказал о предварительной версии случившегося.

Причиной взрыва в кафе в Нижнем Новгороде могла стать неисправность газового оборудования. Об этом журналистам ТАСС рассказал собственный источник в экстренном ведомстве. По данным специалиста, именно неисправность в системе могла привести к взрыву в кафе, расположенному в пристройке многоэтажного жилого дома. Под завалами спасатели нашли пострадавшего.

Пока рассматривается версия неисправности газового оборудования и произошедшей из-за этого утечки газа. источник ТАСС

Эксперт напомнил, что газовое оборудование использовалось в кухонном помещении суши-бара. Именно там представители ГУ МЧС зафиксировали хлопок бытового газа. Само здание не газифицировано, в кафе использовались газовые баллоны, необходимые сотрудникам заведения для приготовления пищи. После хлопка газа конструкция пристройки загорелась.

В Нижнем Новгороде по факту разрушения пристроя к многоэтажному зданию возбуждено уголовное дело.

Фото: Telegram/nizhny01, Полковник Трифонов