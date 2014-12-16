Хинштейн сообщил о состоянии раненной при атаке ВСУ женщины, которую спас сын

Врио главы Курской области находится на связи с семьями пострадавших и погибших.

Жительница Курской области, которую спас погибший пятилетний сын при атаке Вооруженных сил Украины на пляж, в настоящее время находится в тяжелом состоянии. Соответствующее заявление через социальные сети сделал временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Хинштейн. Чиновник написал в Telegram-канале о том, что сейчас пациента остается под наблюдением медиков в НИИ имени Склифосовского. При этом глава региона находится на связи с отцом погибшего мальчика.

Мальчик Толя закрыл собой самого близкого и родного человека - маму. АлександрХинштейн, врио губернатора

Через три дня после трагедии ребенку должно было исполниться шесть лет. Александр Хинштейн назвал случай страшным кошмаром для родителей. Он добавил, что смерть ребенка "не пожелаешь даже врагу".

Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ по Курску.

Фото: Telegram / Александр Хинштейн