В возрасте 92 лет умер режиссер "Экипажа" Александр Митта

Новость сообщил в соцсетях его сын Евгений.

О смерти прославленного российского режиссера Александра Митты сообщила его коллега Валерия Гайя Германика. В собственном Telegram-канале деятель киноиндустрии выложила скриншот поста сына погибшего - Евгения. Близкий родственник Митты написал на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети о трагедии.

Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим. Евгений Митта, сын режиссера

Напомним, что в последнее время Александр Митта боролся с онкологическим заболеванием. В середине ноября 2024 года у пациента врачи обнаружили злокачественную опухоль в почке. В результате медики присвоили режиссеру паллиативный статус. Изначально Александр Митта обучался на архитектора у известного конструктивиста Мельникова. Говоря о том, когда же режиссер начал мечтать о том, чтобы снять кино, он говорил, что никогда.

Народная артистка РФ Галина Карелина скончалась в возрасте 94 лет.

Фото: Telegram / Валерия Гай Германика