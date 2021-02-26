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В Нижнем Новгороде по факту разрушения пристроя к многоэтажному зданию возбуждено уголовное дело

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В СК РФ рассказали об одной пострадавшей на месте хлопка газа.

В Нижнем Новгороде по факту разрушения пристроя к многоэтажному зданию возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале Следственного комитета РФ. По данным надзорного ведомства, утром 26 февраля зафиксирован хлопок газа с последующим возгоранием. Пострадала пристройка к 12-этажному жилому зданию по Мещерскому бульвару.

В настоящее время на месте событий находится оперативная группа, которую возглавляет исполняющий обязанности главы управления СК РФ по региону. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ.

Следствие уточнило, что в настоящее время спасатели сообщили об одной пострадавшей девушке. Ей помогают медики. Специалисты продолжают разбор разрушенной конструкции, а также тушение очагов возгорания. По завершению работы экстренного ведомства следователи начнут детальный осмотр места происшествия.

Спасатели обнаружили под завалами разрушенного кафе в Нижнем Новгороде человека.

Фото и видео: Следственный комитет России

Теги: нижний новгород, следственный комитет, уголовное дело
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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