В СК РФ рассказали об одной пострадавшей на месте хлопка газа.

В Нижнем Новгороде по факту разрушения пристроя к многоэтажному зданию возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале Следственного комитета РФ. По данным надзорного ведомства, утром 26 февраля зафиксирован хлопок газа с последующим возгоранием. Пострадала пристройка к 12-этажному жилому зданию по Мещерскому бульвару.

В настоящее время на месте событий находится оперативная группа, которую возглавляет исполняющий обязанности главы управления СК РФ по региону. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ.

Следствие уточнило, что в настоящее время спасатели сообщили об одной пострадавшей девушке. Ей помогают медики. Специалисты продолжают разбор разрушенной конструкции, а также тушение очагов возгорания. По завершению работы экстренного ведомства следователи начнут детальный осмотр места происшествия.

Спасатели обнаружили под завалами разрушенного кафе в Нижнем Новгороде человека.

Фото и видео: Следственный комитет России