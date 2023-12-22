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На набережной реки Монастырки происходит горение на площади 100 "квадратов"

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Тушить объект прибыли 30 спасателей и пять спецмашин.  

Сегодня днем, 8 мая, в Центральном районе загорелся склад. Пожар произошел на набережной реки Монастырки в доме № 5. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 17:15. Прямо сейчас в складском помещении происходит горение на площади 100 квадратных метров. 

Тушить объект прибыли 30 спасателей и пять спецмашин.  Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что на улице Профессора Качалова в неэксплуатируемом здании горел мусор.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: горит склад, мчс, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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