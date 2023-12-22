На набережной реки Монастырки происходит горение на площади 100 "квадратов"

Тушить объект прибыли 30 спасателей и пять спецмашин.

Сегодня днем, 8 мая, в Центральном районе загорелся склад. Пожар произошел на набережной реки Монастырки в доме № 5. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 17:15. Прямо сейчас в складском помещении происходит горение на площади 100 квадратных метров.

Тушить объект прибыли 30 спасателей и пять спецмашин. Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на улице Профессора Качалова в неэксплуатируемом здании горел мусор.

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