На улице Профессора Качалова в неэксплуатируемом здании горел мусор

В Невском районе сегодня, 8 мая, произошел пожар. На улице Профессора Качалова в доме № 10 вспыхнул мусор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:28. Пламя охватило 0,5 квадратного метра.
На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они ликвидировали пожар в 16:05.
В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что в Петербурге редицивист отобрал телефон у инвалида-колясочника и сдал в ломбард.
Фото: Piter.tv
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