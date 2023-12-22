На улице Профессора Качалова в неэксплуатируемом здании горел мусор

В результате случившегося никто не пострадал.

В Невском районе сегодня, 8 мая, произошел пожар. На улице Профессора Качалова в доме № 10 вспыхнул мусор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:28. Пламя охватило 0,5 квадратного метра.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они ликвидировали пожар в 16:05.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Петербурге редицивист отобрал телефон у инвалида-колясочника и сдал в ломбард.

Фото: Piter.tv