Пауэрлифтер из Петербурга задолжал 8-летней дочери миллион рублей

Его удалось найти благодаря соцсетям.

В Петербурге задеоржали пауэрлифтера, который не выплачивал алименты своей восьмилетней дочери. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП по Петербургу.

Мужчина обязан выплачивать алименты, составляющие 1/4 от всех видов его дохода. Однако он не выплачивал в пользу своей дочери ни копейки, из-за чего долг по алиментам вырос почти до 1 млн рублей.

Поиски должника осложнялись тем, что он не был официально трудоустроен и не проживал по месту регистрации. Но судебные приставы обнаружили в социальной сети его новый профиль, где было указано, что он занимается пауэрлифтингом в одном из городских фитнес-клубов.

Судебный пристав посетил спортивное заведение и задержал должника. С ним провели беседу и выяснили его новое место жительства. В отношении мужчины был составлен административный протокол о неуплате алиментов. Мировым судьей уже назначено наказание в виде 70 часов обязательных работ. Неплательщика предупредили об уголовной ответственности, которая последует, если он не начнет выплачивать алименты. Первый платеж в пользу дочери мужчина перевел на депозитный счет службы судебных приставов.

В прошлом году объём взысканных долгов по алиментам в Петербурге вырос на треть.

Фото: ГУ ФССП по Петербургу