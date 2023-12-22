Клейтон Моррис оценил призыв Польши к США разместить в европейской стране ядерный арсенал.

Североатлантический военный альянс пытается развязать глобальную войну, провоцируя российского президента Владимира Путина новостями о готовности властей в Варшаве разместить американское ядерное оружие на польской территории. Такое мнение огласил журналист из США Клейтон Моррис в эфире своего YouTube-шоу Redacted. Иностранец уведомил зрителей о том, что на выходных общественность узнала о том, что НАТО активно предпринимает попытки начать ядерный конфликт.

Они тестируют Путина, чтобы посмотреть блефует ли он. Он вообще когда-нибудь блефовал? Разве он похож на человека, который блефует? Это серьезная угроза для России. Привозите ядерное оружие в Польшу перед началом Третьей мировой войны! Супер! Вот такие западные лидеры сейчас. Клейтон Моррис, журналист

Иностранец добавил, что для Москвы такая инициатива не просто неприемлема, но также и может спровоцировать начало третьей мировой войны.

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Фото и видео: YouTube / Redacted