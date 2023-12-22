Клейтон Моррис оценил принятие закона REPO.

Подписав закон о конфискации замороженных активов России в пользу Киева, Байден объявил экономическую войну российскому руководству. Соответствующей информацией в эфире собственного YouTube-канала Redacted поделился со зрителями журналист Клейтон Моррис. Иностранец предупредил, что власти из Вашингтона собираются финансировать изъятыми у Москвы денежными средствами самое коррумпированное государство в европейском регионе. По его словам, даже американский Госдепартамент в своих официальных отчетах уже не стесняется признавать нарушения прав человека и коррупцию, лежащие в основе украинского государства.

Закон REPO, возможно, более важен, чем пакет помощи Украине, и на самом деле является объявлением войны непосредственно против России. Это беспрецедентный шаг, и это явное объявление войны. <...> Ничего хорошего из этого не выйдет. Клейтон Моррис, корреспондент

"Пойдут воевать": в США раскрыли зловещий план Запада по Украине.

Фото и видео: YouTube / Redacted