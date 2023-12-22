В школе на Планерной улице у шестиклассника взорвался муляж гранаты

Отмечается, что обошлось без пострадавших.

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента в школе, расположенной в доме 73к1 по Планерной улице. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские Приморского района днем 8 мая после прибытия на место происшествия установили, что 12-летний шестиклассник ранее купил в свободном доступе игровой элемент для страйкбола, который по неосторожности сработал в его рюкзаке.

Отмечается, что обошлось без пострадавших. С мальчиком и его родителями провели профилактическая беседа. По данному факту проводится проверка.

Ранее в детский на Новосибирской улице в Петербурге ребенок принес муляж гранаты. На место происшествия были вызваны специалисты по обезвреживанию взрывчатки.

Фото: Piter.TV