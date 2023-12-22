Петербургская гимназия будет сотрудничать со школой Туниса

Накануне градоначальник встретился с делегацией Суса.

Петербургская гимназия №155 будет сотрудничать со школой города Тунисской Республики Сус. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 8 мая.

Сус и Петербург во многом похожи. Это города-порты с богатейшим культурным наследием. Памятники наших городов находятся под охраной ЮНЕСКО. Радует, что отношения в последнее время активизировалась. Губернатор Петербурга

Накануне градоначальник встретился с делегацией Суса. С Торгово-Промышленной палатой Петербурга город Туниса подписал соглашения о сотрудничестве между палатами. Кроме того, провели переговоры с руководством "Силовых машин".

Помимо этого, достигнуты договоренности о сотрудничестве между петербургской гимназией №155 с углубленным изучением французского языка и одной из школ Суса.

Большие перспективы имеет сотрудничество в сфере образования. По Вашей просьбе мы организовали встречу с ректором Санкт-Петербургского государственного университета Николаем Кропачевым. Надеемся, число студентов из Тунисской Республики будет расти. Губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что "Алые паруса" в Петербурге посетят лучшие знатоки русского языка из Туниса.

Фото: сайт гимназии №155 Центрального района Петербурга