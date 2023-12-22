"Алые паруса" в Петербурге посетят лучшие знатоки русского языка из Туниса

Тунис – единственная страна Африки, в которой русский язык изучают на государственном уровне в вузах и лицеях.

В Петербург на праздник "Алые паруса" пригласят лучших молодых знатоков русского языка из Туниса и других стран Африки. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Африканский континент становится новым центром силы, его роль растет в геометрической прогрессии. Петербург и Тунисскую Республику связывают давние отношения. Многие граждане Туниса получили образование в нашем городе. Сейчас в Тунисской Республике расширяются возможности для изучения русского языка. Губернатор Петербурга

Градоначальник отметил, что Тунис – единственная страна Африки, в которой русский язык изучают на государственном уровне в вузах и лицеях. На курсах при Русском доме учатся порядка 100 человек. Кроме того, дистанционные занятия по русскому языку проводит Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ).

Напомним, "Алые паруса" в 2024 году состоятся 28 июня. Главной темой праздника выпускников станет "Год семьи".

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург выделил на "Алые паруса" 34,9 млн рублей.

Фото: Piter.TV