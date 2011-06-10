В Тунисе освободили 11 задержанных россиян

Туристы хотели посетить памятники античной культуры, но были задержаны по обвинению в присоединении к терроризму.

Следственная инстанция из столичного управления по борьбе с терроризмом приняла решение в Тунисе освободить 11 россиян, которые были задержаны в стране в ноябре 2024 года. Соответствующее заявление сделали журналисты из местной радиостанции Mosaique FM со ссылкой на осведомленный источник. По данным авторов материала, проверка доказала непричастность задержанных иностранных лиц к осуществлению террористической деятельности.

Следственный судья принял решение освободить группу задержанных россиян, которые были арестованы в изолированной военной зоне в районе Хайдра в провинции Кассерин по подозрению в присоединении к террористической организации и шпионаже в пользу иностранного государства. источнк иностранного СМИ

В марте 2025 года родственник одного из задержанных россиян сообщил журналистам из новостного агентства "РИА Новости" о том, что связь с группой туристов значительно затруднена, а информации об их состоянии в России практически нет. Посольство России в Тунисе объявило СМИ, что самочувствие наших граждан оценивается как удовлетворительное, жалоб на условия содержания от них не поступало. Согласно местному законодательству действующие правила пенитенциарных учреждений не предусматривают для подследственных лиц возможность совершать телефонные звонки. Чуть ранее также поступили данные о том, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны. Трое из них оставались в тюрьме Морнагия, двое - в Белли, трое - в Бордж Аль-Амри, двое - в Удне, одна гражданка России оставалась в женской тюрьме Манубы. Задержанным предоставлялись услуги адвоката и переводчика.

Напомним, что 11 российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром для того, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года путешественники перестали выходить на связь. Позже стало известно, что туристы задержаны местными властями. Причина задержания официально не была озвучена, однако, по данным посольства, их подозревали в причастности к террористической деятельности. Однако обвинения россиянам предъявлены не были.

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