"Агроэкспорт": Россия возобновила экспорт ячменя в Тунис

Эксперты сообщили о поставках в Тунис.

Россия за период с января по февраль 2026 года, согласно предварительным оценкам экспертов, экспортировала на территорию Туниса около 55 тысяч тонн ячменя на общую сумму почти 13 миллионов долларов. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы федерального центра "Агроэкспорт". Известно, что речь идет о показателе, который был достигнут впервые с 2024 года.

За 2 месяца 2026 года Россия отгрузила в Тунис около 55 тыс. тонн ячменя на почти 13 млн долларов США. При этом в 2025 году поставки этого вида зерновых в Республику не осуществлялись. пресс-служба "Агроэкспорт"

Предыдущая отгрузка в Тунис осуществлялась два года назад. Тогда за весь календарный год экспорт сельскохозяйственной продукции достиг 365 тысяч тонн, а стоимость поставки превысила 64 миллиона долларов. При этом в целом Россия за январь - февраль 2026 года, без учета данных ЕАЭС, экспортировала свыше470 тысяч тонн ячменя.

Фото: pxhere.com